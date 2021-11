La réponse de Casemiro lorsqu’on l’interroge sur le meilleur milieu de terrain du monde

Ces dernières années, quand on parle des meilleurs milieux de terrain du monde, la plupart mentionnent Casemiro et N’Golo Kanté. Gustavo Hofman, journaliste pour ESPN Brésil, a demandé au joueur du Real Madrid qui, selon lui, est le meilleur CDM aujourd’hui, et Case n’a pas voulu entrer dans la controverse.

Plutôt que de s’en tenir à un 5, le quadruple champion de l’UEFA Champions League a souligné la position récente de Kanté, y compris quelques autres milieux de terrain dans la conversation (Sergio Busquets et Fabinho). Le simple fait qu’il soit souvent mentionné dans ces types d’exercices le flatte.

«Je préfère que vous répondiez à ça (rires). Je voudrais rappeler que Kanté, bien qu’étant un joueur extraordinaire, a évolué pour Chelsea à un poste différent, avec plus de liberté d’attaque. Le premier milieu de terrain défensif – à Chelsea – est Jorginho. Il convient également de rappeler qu’il existe d’autres joueurs du plus haut niveau dans ce rôle, tels que Busquets et Fabinho. Mais juste parce que je suis mentionné comme l’un des meilleurs, je suis heureux et je continue de travailler pour évoluer de plus en plus».

– N’Golo Kanté (même si ces derniers temps j’ai plus de liberté offensive)

– Casemiro

– Sergio Busquets

– Fabinho

Un seul milieu de terrain a remporté l’UEFA Champions League en 3 saisons consécutives : Casemiro.

Casemiro a joué 58 matchs avec l’équipe nationale brésilienne. Il a reçu sa première convocation en 2011.