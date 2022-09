La réponse cash d’Aya Nakamura à un internaute qui lui parle de prison !

Elon Musk est un important magnat créateur de la marque Tesla. Il vit au Texas avec sa famille dans une maison simple et confortable, contrairement à ce qu’un milliardaire préférerait comme de nombreuses chambres, des espaces immenses, des salles de bain complètes, une grande cuisine et plus encore.

Un endroit où des dizaines, voire des milliers de personnes pourraient s’intégrer ; cependant, il veut quelque chose de simple et quand sa maman lui rend visite, révèle Maye Musk, il doit dormir dans le garage … pourquoi ?

L’homme d’affaires peut avoir n’importe quoi, mais sa mère a révélé que son fils n’était pas intéressé par l’accumulation de biens matériels et préférait une vie très simple.

Sa maison n’est pas très chic, alors quand sa mère décide de passer quelques jours chez elle, elle est surprise d’apprendre qu’elle doit dormir dans le garage.

La femme de 74 ans a avoué que malgré tout Elon Musk est un très bon fils, il la protège et la chouchoute à chaque fois qu’ils sont ensemble.

«Je dois dormir dans le garage. Vous ne pouvez pas avoir une maison chic près d’un lance-roquettes. Il n’est pas intéressé par les possessions», a-t-elle déclaré.

Le magnat vit à Boca Chica, au Texas, et selon sa mère, il est très heureux que son fils ne l’ait pas écouté à de nombreuses reprises parce qu’il lui a demandé de ne pas fabriquer de fusées ou de voitures électriques, «quelque chose qu’il n’a évidemment pas écouté à», dit-il.

Concernant les voyages spatiaux, il mentionne qu’il ne partage pas la même passion mais n’efface pas la possibilité de l’envisager à un moment donné.

«Vous devez passer six mois de préparation et d’isolement et cela ne me plaît pas. Mais si mes enfants veulent que je le fasse, je le ferai», a-t-il déclaré.

Elon Musk a-t-il changé depuis que sa vie a changé si radicalement qu’il est devenu l’un des hommes les plus riches du monde ? Sa maman dit non. Maye Musk et sa famille se souviennent encore de l’époque où ils vivaient dans un petit appartement et où elle luttait chaque jour pour les nourrir.

«Rien ne change. Mes enfants sont toujours gentils et aimants. J’apprécie toujours d’être ici. Quand je suis arrivé à Paris pour la première fois à 21 ans, j’avais 5 dollars par jour. Je logeais dans une chambre avec une seule ampoule suspendue.