la réponse brutale de Xavi à ceux qui disent que Gavi est très brusque et le comparent même à Casemiro

Dans un passé récent, Gavi, la sensation du milieu de terrain du FC Barcelone, a fait l’objet de critiques en raison de son style de jeu combatif et passionné.

Xavi Hernández, son entraîneur, trouve amusant d’être qualifié de «footballeur brutal». De plus, il soutient que l’équipe de jeunes du culé reçoit moins de fautes qu’elle ne le devrait. Ils le frappent beaucoup et punissent les rivaux qui le font peu.

«Ça me paraît idiot, il y a un arbitre qui décide. Au final, c’est lui qui décide. Il y met de la passion, y met du courage. Gavi d’être calme. Je considère que peu de fautes sont sifflées. Pour moi, c’est l’inverse. Je considère que c’est un footballeur qui commet beaucoup de fautes et siffle peu. Je le vois à l’envers. Cela vient des créateurs de Villarato et du dopage, n’est-ce pas ? (des rires)».

Gavi est-il le Casemiro du FC Barcelone ? Le Maître le prend avec humour. De plus, il trouve curieux que les mêmes qui l’ont arrêté aujourd’hui soient ceux qui le louent lorsqu’il rejoint l’équipe nationale espagnole. Le problème, semble-t-il, c’est la chemise et le bouclier qu’elle défend.

«Il me semble que quand il va en équipe nationale, il est formidable, et quand il joue au Barça, il franchit la ligne. Cela me semble. Dans la sélection, il est un exemple de cran et de courage. Et quand il est au Barça, il n’aime pas ça.

C’est normal. Et en plus, si on gagne, ils aiment moins ça (rires). Que Gavi soit calme, qu’il mette la même passion, et plus encore, le même courage et le même sacrifice. Ne t’arrête pas, ne t’arrête pas parce que tu n’as pas de toit».