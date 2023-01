La rencontre entre Kanye West et la famille de sa nouvelle épouse pourrait être compromise

Après avoir passé quelques jours hors de la vue du public, Kanye West est réapparu et a apparemment épousé un ingénieur de son entreprise.

Après leur mariage, le rappeur américain serait plus que prêt à se rendre en Australie pour rencontrer la famille de sa désormais épouse, mais leur rencontre pourrait être en danger.

Tout au long de 2022, Kanye West a eu différentes copines, qui l’ont rapidement quitté en raison de son discours de haine dans lequel il faisait également l’éloge d’Hitler et des nazis. Cependant, il semble que Bianca Censori s’en fichait et se dirigeait vers l’autel pour dire «oui» à son nouveau partenaire.

L’Australie aurait interdit l’entrée à Kanye West

Deux mois seulement après avoir finalisé son divorce avec Kim Kardashian et mis fin à sa relation avec un mannequin brésilien, Kanye West a disparu pendant quelques jours et a été revu, mais cette fois marié et main dans la main avec sa nouvelle épouse, Bianca Censori.

Malgré le fait que différents médias estiment qu’il ne s’agissait pas d’un mariage royal, puisqu’aucun document légal n’est ressorti dudit mariage, le rappeur serait déjà prêt à rencontrer sa nouvelle belle-famille.

Selon les informations de TMZ, Kanye West aurait prévu de se rendre à Melbourne pour rencontrer les proches de sa nouvelle épouse.

Cependant, ses plans pourraient être compromis alors que des responsables du gouvernement australien ont annoncé mercredi que le chanteur de «Flashing Lights» était banni du pays en raison de ses propos antisémites.

Pour le moment, il n’est pas clair si Kanye West a un visa pour se rendre en Australie pour effectuer son supposé voyage, mais Jason Clare, membre de la Chambre des représentants australienne, a révélé que s’il devait en demander un, il serait rejeté.