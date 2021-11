La relation entre Lionel Messi et le PSG a-t-elle été rompue ? La décision de l’Argentin qui a indigné Leonardo

Lionel Messi n’a pas su montrer de quoi il est capable, depuis son arrivée au Paris Saint Germain. Pour cette raison, dès le conseil d’administration, ils commencent peu à peu à manifester leur mécontentement.

«Messi ? C’est un peu difficile à expliquer. Au cours de ces deux mois, il a passé plus de temps avec son équipe qu’ici. Il a disputé trois matchs lors de la dernière pause internationale. Il voyage, revient, voyage, revient, et maintenant il a des problèmes musculaires. Avec Neymar Il se passe la même chose mais il fait un grand match», limogeait il y a une semaine Leonardo, directeur sportif du PSG. L’objectif était d’expliquer et d’exposer pourquoi Lionel Messi a des problèmes physiques.

Logiquement, les mots sont mal tombés dans l’environnement de Leo Messi car il n’est à Paris que depuis trois mois et il y a une période d’adaptation à la fois dans la ville, comme au quotidien et dans le style de football qu’a la France. Cependant, maintenant Lionel Messi revient pour donner la note.

L’Argentin est blessé depuis plusieurs semaines et n’a pas pu jouer contre le RB Leipzig et il ne le fera pas non plus contre Bordeaux pour la Ligue1. Mais le fait est que Messi n’a qu’un seul objectif : jouer le double rendez-vous avec l’Argentine.

S’il manquait quelque chose à Leonardo, c’était de savoir que Messi fait tout son possible pour jouer contre l’Uruguay et le Brésil pour l’éliminatoire.

Au début, on pensait qu’il allait être absent contre l’Uruguay à Montevideo et qu’il n’allait jouer que contre le Brésil, mais la réalité est que Messi jouera les deux matchs.