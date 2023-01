La relation entre le prince Harry et son frère William est plus que jamais en danger

Les premiers rapports indiquent que dans ses mémoires, le duc de Sussex est plus dur avec son frère qu’avec les autres membres de la famille royale.

En plein compte à rebours de la première de La mémoire du prince Harry, des rapports indiquent que la relation entre le mari de Meghan Markle et son frère, le prince William, «ne tient qu’à un fil».

Comme ils l’ont confié au Daily Mail, des sources proches ont assuré que le lien entre les frères sera grandement affecté par ce que le duc de Sussex dit au sujet du prince de Galles et de Kate Middleton.

Dans les premiers rapports, le livre serait «dur pour William» et raconterait même un combat entre les frères et leur père s’en sortirait mieux que son fils aîné.

L’article indique que le roi Carlos III, bien qu’il ait été blessé par les dernières actions du prince Harry, a tenté de maintenir la communication entre les deux. Une décision que le prince de Galles n’évaluerait pas de la même manière.

La relation entre le prince de Galles et le prince Harry menacée par «Spare»

«Les choses ne tiennent qu’à un fil après ces derniers mois, et à première vue, les souvenirs d’Harry ne vont probablement pas aider», a déclaré l’initié. De plus, le Daily Mail a fait remarquer que le prince William se sentait trahi et contrarié par les attaques constantes de son frère contre la famille royale.

Par conséquent, comme l’a confié une source au Sunday Times, «Spare» pourrait causer des dommages irréparables à la relation des enfants de la princesse Diana, puisque «je pense que le livre sera pire pour eux que l’attente de la famille royale».

Et malgré le fait qu’il n’y ait eu aucun commentaire sur les dernières déclarations du prince Harry, à travers son documentaire et maintenant dans ses futurs souvenirs, à Buckingham Palace, on craint ce qui est exposé dans la publication.

Il y a aussi une profonde inquiétude quant aux choses qui ont été dites en privé entre eux et qui ont été rendues publiques par le prince Hary ou sa femme. Meghan Markle. «Spare», le livre Prince Harry sera mis en vente le 10 janvier.