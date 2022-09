La relation entre Gerard Piqué et Clara Chía serait sur la corde raide

Une décision du footballeur déclencherait une crise dans le couple.

On a beaucoup parlé de la relation entre Gerard Piqué et Clara Chía après avoir passé des mois depuis la rupture définitive avec la chanteuse colombienne Shakira.

L’arrière central du Barça a cessé de se cacher de sa relation avec Clara Chía il y a quelque temps et, sans aucun doute, eux et Shakira continuent d’être sous la surveillance de beaucoup.

Après être apparu en public et même avoir présenté sa nouvelle petite amie à sa famille, il semble maintenant que la lune de miel de Piqué et Clara Chía soit sur le point de se terminer.

Les raisons pour lesquelles il y aurait une rupture entre Piqué et Clara Chía

Apparemment tout ce roman qui s’est tissé entre le footballeur et la jeune Espagnole se terminerait bien plus tôt que prévu. Comme le rapporte le paparazzi Jordi Martin pour l’émission «El Gordo y La Flaca», reconnu pour suivre de près cette histoire, cette idylle serait sur la corde raide.

«Je sais, de sources internes au Club, que Piqué a informé ce week-end le conseil d’administration de son désir de quitter le Club et ils me disent que c’est presque un fait qu’il jouera pour l’Inter Miami et qu’il a même déjà un accord verbal», assuré.

Compte tenu de cette nouvelle, sa nouvelle petite amie n’accepterait pas de s’en prendre au footballeur et de changer de résidence, dans ce cas, si Piqué décide de partir, la relation n’ira pas plus loin.

Non sans évoquer la coïncidence car cette envie d’aller à Miami correspond à ce que Shakira souhaite depuis plusieurs mois.

En fait, il y a quelque temps, le journaliste espagnol Javier de Hoyos a assuré que même Alejandro Sanz lui-même encourageait Shakira à quitter l’Espagne, assurant également que «Shakira veut quitter l’Espagne et aller à Miami avec ses enfants, et elle a ouvert les portes à Piqué». Les portes d’une réconciliation pour qu’elle puisse aller voir les garçons quand il veut, mais à Miami».