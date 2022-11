La reine Elizabeth II surveillait les achats de Meghan Markle pour cette raison

Le programme présenté par Pablo Motos traitait de la grande actualité de la journée d’hier soir et de la façon dont le défenseur central voulait ne pas être reconnu.

Jeudi soir, Pablo Motos et son équipe ont dit au revoir à la semaine à ‘El Hormiguero’ avec la visite de David Guetta, mais quand elle s’est terminée, il a cédé la place au rassemblement avec Tamara Falcó et Cristina Pardo entre autres. Comment pourrait-il en être autrement, le présentateur valencien a sorti la nouvelle du jour : le retrait de Gerard Piqué.

L’arrière central du FC Barcelone disputera son dernier match au Camp Nou ce week-end et a reçu les éloges de Cristina pour la manière dont il a géré l’affaire, «très discrètement» et sans permettre à quiconque de le divulguer.

Vraisemblablement derrière la décision du Catalan, il y a de nombreuses heures de réflexion et aussi des années de préparation, et il l’a donc avoué lors de sa dernière visite à l’espace des fourmis.

«J’ai essayé ces dernières années de me préparer à cette vie qui me touche une fois à la retraite et avoir une autre routine. La pelouse vous manquera, mais vous aurez un environnement de travail différent dans une entreprise. Ça ne va pas être si dur, mais je suis sûr que ça va me manquer», assurait-il fin 2021.

Heureusement pour lui, il possède un empire millionnaire grâce au management de Kosmos Holding, qui est actif dans le développement de grands événements comme la Coupe Davis, dans le monde de l’audiovisuel avec Kosmos Studios et aussi dans le football, comme en témoigne le rachat de les droits de la Ligue 1 à diffuser sur Twitch après la signature de Messi par le PSG. Et le fait est que, comme il l’a dit lui-même dans ‘El Hormiguero’, «si vous ne gérez pas bien la richesse, elle s’en va très vite».

Le retrait pour Piqué, «l’abîme»

De plus, pour Piqué «ce serait un plaisir de ne pas être reconnu» une fois qu’il aura quitté le football et entamé son adaptation à une nouvelle vie, une étape que certains coéquipiers ont définie comme «l’abîme».

«Tu joues depuis que tu as 16 ans et soudain un jour tout est fini. Peu importe à quel point vous êtes préparé, ils vous disent que c’est le précipice et qu’il faut beaucoup de temps pour s’adapter à la nouvelle vie. Outre le fait que tu étais une star avant et que personne ne te reconnaît», a-t-il déclaré.