La reine Elizabeth II se rétablit après avoir été testée positive au Covid-19

Il semble que Kanye West soit enthousiasmé par sa nouvelle idylle avec le mannequin Chaney Jones, car quelques jours seulement après qu’il a été révélé qu’il était sa petite amie, le rappeur a posé avec elle sur leur première photo ensemble en tant que couple.

Jones, mieux connu comme le double de Kim Kardashian, a commencé à sortir avec la star de la musique et maintenant ils sont inséparables.

Kanye West surprend par sa vie amoureuse alors qu’il entame une relation avec Chaney Jones immédiatement après avoir mis fin à sa relation avec l’actrice Julia Fox, qu’il a rencontrée le soir du Nouvel An et avec qui il a été vu lors de multiples événements.

Il semblait que cette idylle irait loin puisque le rappeur lui a offert plusieurs cadeaux coûteux, dont une chambre remplie de vêtements luxueux.

Cependant, l’amour est terminé et quelques jours plus tard, Kanye cherchait du réconfort dans les bras de Chaney Jones, qui est identique à Kim, non seulement physiquement mais aussi dans la façon dont elle s’habille, car le mannequin opte également pour un style serré et audacieux. Maintenant qu’ils sont dans le sweet spot de l’amour, Chaney et Kanye ont partagé leur premier selfie ensemble.

Kanye West et Chaney Jones affichent leur amour sur Instagram

Le mannequin a partagé le premier selfie de leur romance à travers sa story Instagram. Jones, 24 ans, a légèrement souri pour la photo tandis que Kanye West, 44 ans, avait l’air sérieux et portait une veste en cuir noire.

Cette image survient au milieu des tensions entre Kim Kardashian et West après que le fondateur de Skims a demandé à un juge d’approuver leur divorce.

Les médias internationaux rapportent que Kanye West et Chaney Jones n’ont rien de sérieux, ils «s’amusent» et que la principale raison pour laquelle le rappeur sort avec elle est à cause de la ressemblance qu’il a avec Kim Kardashian.