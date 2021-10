La reine Elizabeth II brise le silence et parle pour la première fois du prince Philip depuis sa mort

Depuis la mort du prince Philip, la reine Elizabeth II s’était tue et au-delà de partager la nouvelle de la mort de son mari, le monarque britannique n’en avait pas parlé pendant tout ce temps.

Cependant, le moment est venu, et la reine a parlé pour la première fois du prince Philip lors d’un événement public, au cours duquel elle s’est souvenue de certains moments qu’elle a vécus avec lui.

Le prince Philip est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans, deux mois avant son centième anniversaire et, à l’époque, la famille royale a informé le monde du départ de l’époux de la reine Elizabeth II, qui a été très affectée par ce qui s’est passé.

Maintenant, le monarque britannique a rompu le silence et pour la première fois depuis tous ces mois, a parlé du prince Philip et l’a évoqué avec une grande affection.

Voici ce que la reine Elizabeth II a dit à propos du prince Philip

La reine Elizabeth II, 95 ans, a rappelé dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Parlement écossais, l’amour qu’elle et son défunt mari partageaient par l’Ecosse.

«J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours eu de notre séjour ici», a déclaré le monarque britannique.

Elle a ajouté : «On dit souvent que ce sont les gens qui font une place, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Ecosse, comme on l’a vu ces derniers temps. Pour l’événement, auquel elle était accompagnée du prince Charles et de son épouse Camilla, la reine Elizabeth II portait un manteau vert avec une robe à imprimé fleuri et un chapeau assorti.»

Ce sont les premiers mots que la reine Elizabeth II a prononcés à propos de son mari, le prince Philip, depuis sa mort en avril dernier.

Le monarque britannique a raté la compagnie du duc d’Édimbourg et a rappelé lors de cet événement à quel point l’Écosse était importante pour eux, l’endroit où ils sont allés ensemble pour la dernière fois en août 2020.