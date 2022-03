La reine Elizabeth II attendue à une cérémonie d’hommage au prince Philip

Bien que Kylie Jenner et Travis Scott aient géré la naissance de leur deuxième enfant le 2 février 2022 très discrètement, leurs fans ont voulu en savoir plus sur le petit et durant les dernières heures l’acte de naissance a fuité et contrairement à sa soeur, Stormi, le couple a décidé de donner deux noms au bébé.

A travers une story sur son compte Instagram officiel, la femme d’affaires a partagé le nom du nouveau-né avec tous ses followers, attirant l’attention d’un secteur du public pour son originalité.

Selon le document, obtenu par un important site d’information américain, le nom du garçon n’est autre que Wolf Jacques Webster.

Quelle est la signification du deuxième prénom du fils de Kylie Jenner et Travis Scott ?

Tout semble indiquer que le couple a décidé de nommer leur fils Jacques, puisqu’il s’agit du vrai nom de son père, Travis Scott, ayant une signification affective pour la famille.

Voici comment Kylie Jenner a annoncé la naissance de son fils

Quelques jours après la naissance de Wolf, la star de «Keeping Up With the Kardashians» a partagé une jolie photo tenant les mains de ses enfants.

Autre détail qui a retenu l’attention des fans de la famille la plus populaire à la télévision, le médecin chargé d’accueillir le bébé était Thais Aliabadi, le même qui a reçu la fille de Stormi et Khloé Kardashian, True Thompson.