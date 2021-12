La réaction surprenante de Xavi sur le Ballon d’Or de Messi

Xavi Hernández n’a pas pu éviter lors de la conférence de presse d’avant-match du match entre Barça et Betis le samedi quelques questions sur le Ballon d’Or que Leo Messi a remporté lundi dernier. Le septième pour l’Argentin.

L’entraîneur a été très clair à ce sujet, assurant que «c’est la justice du football» que l’ancien joueur du Barça et actuel joueur du PSG a été élu meilleur joueur de l’année et a reçu le prix décerné par France Football.

«En premier lieu, je félicite Alexia Putellas, également Pedri et Messi. Il me semble être la justice du football, il est le meilleur du monde et de l’histoire. Je pense que c’est Pep qui a dit qu’il n’est jamais injuste qu’ils donnent un Ballon d’Or à Messi».

«Je pense la même chose. Peut-être que Lewandowski le méritait aussi, mais quand ils ouvrent l’enveloppe et disent Messi, c’est juste pour moi», a-t-il déclaré.

Xavi a également argumenté car il considère Messi comme le meilleur footballeur de l’histoire : «Je pense que Pelé était le meilleur de son temps, Maradona du sien, Di Stéfano peut-être du sien, mais tout évolue… et si dans 30 ans il sort Quelqu’un comme Leo peut peut-être dire qu’il est meilleur que lui. Alors maintenant, je crois que Leo est le meilleur de l’histoire, pour moi il n’y a pas de couleur», a conclu Xavi.