La réaction sans surprise d’Ivana Knoll après la victoire de l’Argentine

Ce mardi 13 décembre 2022, a Croatie a pris l’eau face à l’Argentine. Les Croates ont été battus 3-0 et ne joueront pas la finale du Mondial 2022. Déçue de cette défaite, Ivana Knoll s’est exprimée sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter officiel, la miss croate a déclaré qu’elle est déçue de cette élimination en demi-finale. Mais néanmoins, elle continue de croire à son équipe pour le match de classement. «J’ai peut-être été déçue du match d’aujourd’hui mais merci quand même, la Croatie ! Espérons que l’équipe remporte le bronze», a écrit Ivana Knoll sur son compte Twitter officiel.

I might have been disappointed with today's match but thank you still, Croatia! Hope the team wins bronze. 💪 🇭🇷 https://t.co/9pzUdyTdna

— Ivana Knöll Official 💎 (@knoll_doll) December 13, 2022