Lionel Messi continue de marquer l’histoire à l’Inter Miami. David Beckham, copropriétaire du club américain, continue d’être surpris par ce que le footballeur de Rosario a réussi à faire avec les Garzas et cela a été démontré avec sa dernière réaction au grand but d’un coup franc contre le FC Dallas.

Dans un match plein de nervosité pour le club floridien, le ‘Flea’ est redevenu un héros. Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe des Ligues, l’Inter Miami avait besoin d’une victoire puisqu’il s’agissait d’un match à élimination directe. Pour cette raison, le début des fiançailles aura inquiété l’ancien footballeur anglais.

David Beckham's reaction to Lionel Messi's free kick against FC Dallas 🔥 (via xasensimcf/IG) pic.twitter.com/0rnaOa7j2w — ESPN FC (@ESPNFC) August 7, 2023

La vérité est que les Garzas ont commencé à gagner le match avec un but de Lionel Messi qui a ouvert le score, cependant, tout s’est compliqué et peu de temps après la fin du match, le rival est allé 4-2 devant l’Inter Miami.

Au milieu du désespoir d’égaliser le résultat et d’aller aux tirs au but, Messi a lancé un coup franc qui s’est terminé par un but contre, laissant le match à 4-3.

A la minute 84′, le capitaine de l’Albiceleste porte le score à 4-4 sur un superbe coup franc qui laisse tout le monde sous le choc, y compris Beckham.

En voyant le but transformé par Lionel Messi qui a permis à l’équipe d’accéder aux tirs au but, David Beckham a eu une réaction euphorique et inoubliable, alors qu’il se levait de son siège, criait le but, étendait les bras et étreignait sa femme, Victory.

La célébration effusive de l’ancien joueur de Manchester United est compréhensible car sans le but de Messi, l’Inter Miami aurait été éliminé en huitièmes de finale de la compétition.

Au contraire, l’homme de Rosario a égalisé le match et l’Inter Miami s’est qualifié pour les quarts de finale après avoir converti les 5 buts sur penalty.