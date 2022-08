La réaction des parents de Gerard Piqué à la rencontre de sa nouvelle petite amie (photo)

Inattendue, telle a été la réponse de Joan Piqué et Montserrat Bernabeu lorsqu’ils ont rencontré le nouveau partenaire du footballeur.

Le processus de séparation entre Shakira et Gerard Piqué a été au centre des caméras quand on a appris que le footballeur aurait été infidèle à l’artiste colombien avec un nouvel amour qui, apparemment, n’avait rien à voir avec un passager.

Selon le journal The Sun, la femme avec qui Gerard Piqué tente de reconstruire sa vie s’appelle Clara Chía Marti, une jeune fille de 23 ans qui étudie la publicité et les relations publiques à l’université, en plus de travailler comme serveuse dans une boîte de nuit de la capitale catalane, où il a rencontré le footballeur, comme l’ont confirmé les médias espagnols.

Le couple a connu diverses confrontations, notamment le partage des biens et la garde de leurs enfants, une situation qui, apparemment, n’a pas de retour en arrière même si de nombreuses personnes souhaitent que le mariage soit refait.

La réaction des parents de Gerard Piqué lorsqu’ils ont rencontré Clara Chía Marti

Un drame qui s’est amplifié après que le footballeur a présenté sa nouvelle compagne à ses parents. Les médias espagnols affirment que bien que Gerard Piqué soit «très content que Clara Chía Marti» la présente à ses parents, Joan Piqué et Montserrat Bernabeu n’ont apparemment pas voulu la rencontrer.

Ils affirment que les parents du footballeur «ont rejeté la nouvelle compagne de leur fils», car «ils ne veulent pas d’autre femme dans leur famille, plus que Shakira».

De son côté, du milieu péruvien OjoPe, il est assuré que les parents espèrent que Shakira et Piqué reviendront, «en plus, ils habitent près du chanteur, donc ils ne sont pas d’accord pour que Piqué emmène sa nouvelle petite amie chez lui, car ce serait manquer de respect au colombien.

Ainsi, les parents du footballeur affichent leur soutien à Shakira, qui souhaite partir vivre à Miami avec ses enfants.