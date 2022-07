La réaction des enfants de Donald Trump après la mort de leur mère

Ivana Trump, la première épouse de Donald J. Trump est décédée chez elle à Manhattan à 73 ans. La nouvelle du décès de la mondaine et femme d’affaires tchéco-américaine a été annoncée par l’ancien président américain Donald Trump via sa plateforme qu’il a fondée après avoir été banni de Twitter.

Quelques heures après l’annonce, ses enfants Ivanka Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump lui ont rendu un vibrant hommage. «C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump. Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et amie attentionnée », a déclaré Eric Trump.

«Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination. Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants», a ajouté Éric Trump.

Quant à Ivanka Trump, il a écrit. «j’ai le coeur brisé par le décès de ma mère. Maman était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle. Elle a modelé la force, la ténacité et la détermination dans chacune de ses actions. Elle a vécu pleinement sa vie, ne renonçant jamais à une occasion de rire et de danser. Elle me manquera pour toujours et gardera son souvenir vivant dans nos cœurs pour toujours».