La réaction de Ten Hag sur Cristiano Ronaldo qui quitte le terrain avant la fin du match

Gerard Piqué n’a cessé d’être une tendance depuis qu’il a rompu avec Shakira. Après avoir connu leur séparation, les deux sont couverts par chaque mouvement qu’ils font, quelque chose qui avait cessé de se produire alors que tout semblait normal.

Le champion du monde 2010 a un plan qui va rendre le chanteur fou. Le pire de tout cela, c’est que sa compagne actuelle, Clara Chía, en fait partie. Tous deux auraient préparé quelque chose qui améliorerait leur vie à partir de 2023.

Cela fait plus d’un mois que la rupture est devenue officielle et Gerard Piqué et Clara continuent de construire un couple plus fort jour après jour après chaque étape qu’ils franchissent dans leur vie.

Cette dernière étape qu’ils franchiront mettra les cheveux de Shakira en danger ! Milan et Sasha sont les enfants qu’ils ont eus tous les deux durant leur relation de plus de 10 ans et pourraient bientôt changer leur vie.

Le journaliste Jordi Martin a avancé dans Socialité que Gerard Piqué envisageait d’avoir un enfant de plus avec Clara, ce qui générerait un nouveau frère pour Milan et Shasha. Qu’en pensera Shakira ?

L’étape suivante

Le joueur de Barcelone aurait déjà tout prêt pour passer au niveau supérieur avec Clara. «Il a dit à son entourage chez Kosmos (son entreprise) qu’il aimerait redevenir père et ça me va que ce soit en 2023», a avoué le journaliste.

La projection de vie de Gerard Piqué ne correspond pas au bonheur de Shakira, mais Martin a commenté que c’était toujours son idée d’être père trois fois. «Il aurait toujours voulu avoir trois enfants et il a dit à son peuple qu’il se voyait avoir cette stabilité avec Clara», a-t-il commenté.