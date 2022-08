La réaction de Shakira après le premier bisou entre Gérard Piqué et sa nouvelle compagne

Florentino Perez, le président du Real Madrid, est longuement revenu devant les médias sur le départ de Casemiro, transféré à Manchester United pour la somme de 70 millions d’euros.

«Aujourd’hui est un jour pour rendre hommage à l’une de nos grandes références de cette merveilleuse époque que vit le Real Madrid. Dans ces adieux émouvants, il est l’heure de te remercier pour ce que tu as fais pour le Real Madrid.

Pour avoir été un exemple d’engagement et de valeurs, et pour avoir tout donné jusqu’à la fin. Depuis ton arrivée, 10 ans se sont écoulés et tu es devenu l’une de nos grandes références. Nous avons vécu et partagé ensemble des moments qui sont sûrement les plus émouvants de nos vies.

Nous nous sentons tous fiers de l’histoire que tu as écris avec le maillot et l’écusson du Real Madrid. Tu as tout donné sur le terrain et t’es battu à chaque match comme si c’était le dernier de ta vie.»

Florentino Perez a expliqué ce qui a motivé le départ de Casemiro pour Manchester United. «Casemiro est une légende. Il a gagné le droit de décider ce qu’il veut faire, pour tout ce qu’il nous a donné», a-t-il déclaré.

Apparu à 336 reprises toutes compétitions confondues avec le maillot merengue, pour 31 buts, Casemiro aura remporté 18 trophées du côté de Santiago-Bernabeu, dont trois Ligas et cinq Ligues des champions.