La réaction de Sébastien Haller après diagnostic de son tumeur

Booba et Kaaris sont en guerre depuis des années. Mais depuis plusieurs semaines, l’interprète de Tallac met un point d’honneur à dénoncer les comportements de son pire ennemi.

En juin dernier, il a pris contact avec l’ex-femme de Kaaris pour qu’elle balance de gros dossiers sur le rappeur. Et elle n’a pas gardé sa langue dans sa poche. Elle affirme par exemple que Kaaris ne paye pas de pension pour sa fille.

Et Booba ne compte pas s’arrêter là. Ces derniers jours, Booba a passé la seconde et a porté des accusations bien plus graves à l’encontre de Kaaris.

Il a d’abord posté des extraits audios d’une dispute entre Kaaris et son ex-femme. Dans ces audios, on entend Kaaris frapper son ex-femme. Cette histoire a donc pris de l’ampleur sur Internet. Booba en a rajouté une couche le 17 juillet dernier.

Sur Twitter, il s’en est pris au manager de Kaaris. «Et lui on en parle ou pas. Y terrorise son ex y paye 600eu de pension pour elle et sa fille […] il est interdit de Sevran et il a annulé l’octogone. Kaaris son nouveau manager “yoyo” lui aussi frappe les femmes», affirme-il.

Reste à voir si Kaaris ou son manager réagiront à ces accusations. Affaire à suivre !