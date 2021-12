La réaction de Ronaldinho au septième ballon d’Or de Lionel Messi

Iker Casillas reconnaît Lionel Messi comme l’un des 5 meilleurs joueurs de l’histoire. Cependant, selon son évaluation, il n’aurait pas dû remporter le Ballon d’Or 2021.

Il ne l’a pas dit directement, c’est vrai, mais sa plainte invite invariablement cette interprétation. Et c’est que, quelques heures seulement après le gala de France Football à Paris, le champion du monde a commenté qu’il lui est de plus en plus difficile de croire aux récompenses individuelles.

Pour la légende du Real Madrid, les choses sont claires, mais beaucoup leur compliquent la tâche. En théorie, le Ballon d’Or devrait être de récompenser le meilleur footballeur de la saison (en fait, le meilleur de l’année civile). Et cela, selon San Iker, n’arrive pas toujours (y compris cette édition).

«Je trouve de plus en plus difficile de croire en cette histoire de récompense de football. Pour moi, Messi est l’un des 5 meilleurs joueurs de toute l’histoire, mais il faut commencer à savoir comment répertorier ceux qui sont les plus remarquables après une saison. Ce n’est pas si difficile, bon sang ! D’autres rendent les choses difficiles !» étaient les mots de celui qui est né à Móstoles.

Eh bien, maintenant tout le monde a ses cuves. On comprend parfaitement ceux qui soutiennent que Robert Lewandowski a mérité le Ballon d’Or 2021, mais on regarde avec étonnement ceux qui disent que c’était un «braquage» ou une «injustice».