La réaction de Ronald Koeman après la défaite du Barça : «C’est incroyable que…»

L’entraîneur néerlandais considère que le Barça était bien supérieur et que le problème est un problème d’efficacité : «Personne ne se créera autant d’occasions à Vallecas que nous»

Ronald Koeman a affirmé qu’il était content du jeu de l’équipe et que «nous avons très bien joué après les quinze premières minutes. Ils sont sortis très forts, ils nous ont mis beaucoup de pression, mais ensuite nous sommes entrés dans le match, nous étions supérieurs et nous avons eu les meilleures occasions. Six ou sept en seconde période, mais nous n’avons pas marqué. Je ne peux pas en dire plus.»

Quant à savoir si l’équipe a marqué un but dans l’équipe, il a laissé entendre qu’il y avait des joueurs qui en avaient : «Agüero a toujours été un buteur, Memphis a marqué quinze ou vingt buts depuis des années…»

Il a admis qu’il y avait eu une erreur de Busquets dans le but «et parfois vous ne pouvez pas perdre le ballon», mais «l’équipe a bien réagi, je ne peux pas me plaindre. Les joueurs ont fait de leur mieux, nous pouvons nous plaindre de notre efficacité, mais aucune équipe ne créera à Vallecas autant d’opportunités que nous. Dans le football, si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Et il a affirmé que «je ne sais pas» ce qu’il adviendra de son avenir.

Il est clair que «ce n’est pas une attitude et ce n’est pas un jeu , il s’agit de ne pas marquer», a-t-il insisté. Par rapport à d’autres équipes de premier plan (Sevilla, Villarreal, Atlético, …) et si le Barça est vraiment inférieur à leurs effectifs, Koeman a déclaré que «je ne connais pas d’autres effectifs, il se peut qu’ils soient plus rémunérés».

Il a également souligné que «l’équipe a montré aujourd’hui et contre Madrid qu’elle était à un niveau élevé, mais ce n’est pas suffisant. Ce qui compte, c’est le résultat, et pour moi c’est incroyable que nous ayons perdu. Chacun doit analyser son jeu.»

Cependant, il considère que «si on continue dans cette ligne, on aura la fortune que l’on n’a pas. Le problème n’est pas le jeu, on se crée des opportunités, les adversaires en ont moins mais sont plus efficaces».

Concernant le titre, il a souligné que «c’est très tôt, mais à chaque match qu’on ne gagne pas là-bas, il y a plus de distance. Il est temps d’être triste du résultat, je sais que ce n’est pas à cause du jeu ou des opportunités, mais à cause du résultat et c’est faux».

Il a noté que «nous ne sommes pas bien, nous avons perdu l’équilibre dans l’équipe et nous avons perdu des joueurs très efficaces. Les adversaires se sont renforcés et nous n’avons pas pu, cela compte aussi. Mais nous avons joué un bon match, même si cela on ne peut pas dire «bon jeu» si vous ne cochez pas».

Il a admis que «je suis inquiet pour notre efficacité, bien sûr, mais pas pour notre jeu. Je sais qu’en Espagne ça ne compte pas, car c’est 1-0. Mieux vaut ne rien dire. Et à propos de Nico, il a dit qu’«il a été très bon. Fort au milieu de terrain, il a fait un excellent travail et a eu une belle opportunité. Il s’est retrouvé fatigué. Jouer à ce niveau pour un club en difficulté, c’est très bien.»