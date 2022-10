La réaction de Pep Guardiola sur la pétition qui demande l’exclusion de Haaland du championnat

Après son début de saison tonitruant avec Manchester City, Erling Haaland a été visé par une pétition à plus de 2 millions de signataires pour l’évincer de la Premier League. De toute évidence, c’était une plaisanterie. Mais il a fait tellement de bruit qu’il a atteint la conférence de presse de Pep Guardiola.

Le manager de Manchester City a été interrogé sur le problème, et voici sa réaction : «Ah ! Bonne blague, oui (rires). Pour plaisanter, c’était bien.» Voici la vidéo du moment curieux.

🗣 "It's a joke, it's good." 😅

Pep Guardiola's reaction to the petition trying to get Erling Haaland banned from the Premier League pic.twitter.com/akqAJixbR8

— Football Daily (@footballdaily) October 7, 2022