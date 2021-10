La réaction de Karim Benzema après la victoire de l’équipe de France

Le défenseur César Azpilicueta a regretté la défaite contre la France en finale de Ligue des Nations et a critiqué l’attribution du deuxième but français, validé par la VAR, bien que «l’arbitre soit celui qui décide».

«La décision est prise par le VAR et c’est ce que je ne comprends pas»

«Je ne comprends pas le but refusé. L’arbitre est là pour prendre des décisions et ce qu’ils doivent faire, c’est de leur propre initiative et d’aller au moniteur. Le hors-jeu est clair mais il pense qu’Eric a des options pour jouer. La décision est fait. le VAR et c’est ce qu’il m’est difficile de comprendre», a déclaré Azpilicueta à la télévision espagnole.

«Au moment où la décision est prise, il n’y a pas de retour en arrière et l’équipe est allée de l’avant, nous avons eu des occasions de faire match nul mais leur gardien de but a fait de bons arrêts», a rappelé Azpilicueta .

Le joueur de Chelsea était satisfait de l’image offerte contre la France en finale. «C’est clair qu’elle est championne du monde. Nous voulions jouer avec notre identité et nous avons réussi. Il nous a fallu dix minutes pour obtenir le ton et nous avons joué avec notre forme jusqu’au bout. Nous avons eu peu de temps avec un avantage et c’était dommage par la suite. ça a coûté plus cher.»

«Le résultat c’est le patron et on aurait aimé finir différemment, mais le résultat c’est le patron. Je suis fier du groupe. Dès le premier match contre l’Italie avec seulement deux séances d’entraînement nous avons affronté le champion d’ Europe en face à face. Maintenant, contre une grande équipe comme la France, nous avons été à un très bon niveau. Bon, maintenant pensons au mois de novembre», a ajouté le défenseur espagnol.

L’équipe espagnole devra faire face en novembre à des engagements pour la phase de qualification pour la Coupe du Monde. «Nous sommes prêts pour novembre. L’équipe travaille avec le peu de temps pour en tirer le meilleur parti. Nous sommes dans une position où nous dépendons de nous-mêmes», a-t-il conclu.