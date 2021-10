La réaction de Dolores Aveiro, la mère de Cristiano, en apprenant la grossesse de Georgina

Kris Jenner a révélé que son futur gendre «chéri» Travis Barker avait demandé sa bénédiction avant de proposer à Kourtney Kardashian.

Kris Jenner a révélé que Travis Barker avait demandé sa bénédiction avant de proposer à Kourtney Kardashian. La matriarche Kardashian-Jenner, 65 ans, rejoindra Ellen DeGeneres pour célébrer son dernier spectacle d’Halloween sur The Ellen DeGeneres Show le vendredi 29 octobre.

Dans un aperçu, la momager – vêtue d’un spectaculairecostume de Cruella de Vil – a appelé le geste «douce» et a déclaré que sa fille, 42 ans, et le batteur de Blink-182, 45 ans, étaient «faits l’un pour l’autre».

«Ils sont vraiment faits l’un pour l’autre», a déclaré Kris. «Ils le sont vraiment. C’est le couple le plus mignon. Ils sont tellement amoureux. Et, vous savez, ils nous font savoir qu’ils sont tellement amoureux, constamment.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’être au centre de tout ce PDA, Kris a déclaré: «Vous vous sentez, vous savez, comme s’ils étaient les deux seules personnes dans la pièce, et nous ne savons presque pas quoi faire de nous-mêmes» La star de télé-réalité a plaisanté : «Je cherche un placard où me cacher et un endroit où aller.»

«Ils sont à ce stade», a poursuivi Kris. «Et c’est vraiment, vraiment spécial. Je suis vraiment enthousiaste. Il était vraiment mignon. Il l’a fait tout seul», a-t-elle déclaré à propos de la proposition romantique, qui a eu lieu sur une plage de Montecito, en Californie, le 17 octobre.

Travis a installé des bougies et des dizaines de roses rouges pour former une forme de cœur sur le sable, proposer à sa petite amie de près d’un an au centre de l’arrangement. Kris a qualifié son futur gendre de «ma chérie».

Kris a également parlé du tristement célèbre look du gala du Met 2021 de sa fille Kim Kardashian. Le fondateur de SKIMS, 41 ans, portait une tenue Balenciaga entièrement noire qui couvrait chaque centimètre de peau et de visage, ce qui rendait la vision et la respiration difficiles, selon Kris.

La star a dit à Ellen que son petit ami Corey Gamble devait guider Kim et l’aider avec sa très longue queue de cheval lors de l’événement. «C’était quelqu’un qui la tirait et un coiffeur en même temps», a révélé la matriarche.

Quant à sa plus jeune Kylie Jenner, Kylie a déclaré qu’elle allait «très bien» au milieu de sa deuxième grossesse avec Travis Scott. Avec 11 petits-enfants et bientôt un nouveau gendre, le clan Kardashian et Jenner s’agrandit.

Une source avait précédemment déclaré à HollywoodLife que la famille – en particulier les enfants de Kourtney, Penelope, 9 ans, Mason, 11 ans et Reign, 6 ans – était ravie des fiançailles de Kourtney et de l’ajout de Travis à la famille.

«Les enfants en sont très heureux, tout comme toute la famille de Kourtney», a déclaré la source. «Ils adorent Travis et ils aiment leur famille recomposée.»