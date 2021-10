La réaction chaude de Xavi après le départ de Ronald Koeman

L’ancienne star de Barcelone Xavi Hernández vient de réagir aux rumeurs le désignant comme le futur entraîneur de Barcelone après le limogeage de Ronald Koeman.

Xavi, interrogé sur la possibilité d’aller à Barcelone, a déclaré lors d’une conférence de presse : «Je suis concentré sur mon travail avec Al-Sadd et je ne peux parler d’autre chose».

Xavi:

– We cannot relax, we hope to continue unbeaten at the top

– I am focused on my work with Al-Sadd and I won't talk about anything else

