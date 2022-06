La raison pour laquelle Zinedine Zidane a rejeté le PSG

En 2008, plusieurs grands médias sportifs du monde entier se sont mis à parler d’un certain Masal Bugduv, un enfant prodige de 16 ans qui vivait en Moldavie. Un footballeur vraiment impressionnant qui a joué comme attaquant pour Olimpia Balti et qui a très bien réussi car il était l’un des meilleurs buteurs du pays.

En conséquence, les comparaisons ont commencé à apparaître et immédiatement plusieurs équipes importantes en Europe telles que Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont intéressées à lui pour essayer de le signer pour 5 millions d’euros.

Cependant, le marché des transferts était fermé et Masal Bugduv n’a signé avec aucune équipe, ce qui est devenu très étrange pour tout le monde puisqu’il était une promesse très intéressante du continent.

Par conséquent, un groupe d’experts a commencé à chercher plus d’informations sur lui et est arrivé à l’incroyable conclusion qu’Olimpia Balti existait mais que le nom de Masal Bugduv n’était pas dans l’équipe, ni dans l’équipe de Moldavie, ni dans aucune partie officielle qui le plaçait comme un Footballeur professionnel.

Ainsi, ces experts ont contacté les médias sportifs les plus importants de Moldavie, qui ont effectivement fini par confirmer que le footballeur n’existait pas, générant ainsi un énorme émoi dans le monde entier.

En approfondissant leurs recherches sur le sujet, ils ont fini par conclure que le nom de Masal Bugduv était lié à «M’asal Beag Dubh», ou «Mon petit âne noir», une histoire islandaise écrite par Pádraic Ó Conaire, à propos d’un homme menteur qui veut faire l’argent en vendant un âne pour un montant qui n’en vaut pas la peine.

Nombreuses ont été les années d’incertitude à ce sujet, en particulier qui a commencé cette farce, jusqu’à ce qu’en 2017, le journaliste irlandais Declan Varley a avoué qu’il était celui qui a créé Masal Bugduv, et son motif était simplement de mener une expérience sociale depuis qu’il était fatigué de recevoir des rumeurs de fausses passes et passé beaucoup de temps à filtrer entre ce qui était vrai et ce qui ne l’était pas.