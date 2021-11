La raison pour laquelle Paul Pogba sortirait gratuitement à la fin de la saison

Bien que Jennifer Lawrence ait été en tête d’affiche dans «Don’t Look Up», son co-vedette Leonardo DiCaprio a gagné plus d’argent qu’elle sur le film – et elle explique pourquoi elle n’est pas fâchée à ce sujet.

Leonardo DiCaprio a remporté 30 millions de dollars pour son rôle dans Don’t Look Up, la nouvelle comédie noire à venir de Netflix. Sa co-vedette, Jennifer Lawrence, a gagné 25 millions de dollars, même si techniquement elle a obtenu la première place (son nom apparaît avant le sien dans le générique d’ouverture.)

Jennifer, 31 ans, a fait 83 cents pour le dollar de Leo, mais comme elle l’a dit à Indiewire, elle allait bien cette. «Regardez, Leo rapporte plus de box-office que moi», a-t-elle déclaré à propos de lastar de Titanic, 47 ans.

«Je suis extrêmement chanceux et heureux de mon accord. Mais dans d’autres situations, ce que j’ai vu – et je suis sûre que d’autres femmes sur le marché du travail l’ont également vu – c’est qu’il est extrêmement inconfortable de se renseigner sur l’égalité de rémunération.

«Et si vous remettez en question quelque chose qui semble inégal, on vous dit que ce n’est pas une disparité entre les sexes, mais ils ne peuvent pas vous dire de quoi il s’agit exactement», a-t-elle déclaré.

Jennifer a également abordé le problème de la facturation, révélant que le plan initial était qu’ils partagent tous les deux la meilleure facturation, mais elle a lancé l’idée d’être la première à un moment donné pendant la réalisation du film.

«J’étais numéro un sur la feuille d’appel», a-t-elle déclaré à Indiewire. «[Suis-je d’accord] pour être numéro un sur la feuille d’appel ? Ouais», a déclaré Lawrence. «Et je pensais que [les crédits] devraient refléter cela.»

«Leo a été très aimable à ce sujet», ajoute-t-elle. «Je pense que nous avions quelque chose appelé un Laverne & Shirley, qui est cette facturation qu’ils ont inventée où c’est une facturation égale. Mais je pense que peut – être quelque part sur la ligne, je botté la pierre plus loin, comme, «si ce n’était pas égal?»

Ajoutant à la maladresse de tout ce brouhaha est le fait que scénariste / réalisateur / producteur Adam McKay a écrit Don» t Recherchez Jennifer. JLaw a même eu la première lecture du script.

Son personnage, un docteur en astronomie candidate, découvre qu’une comète meurtrière se dirige vers la Terre, et elle recrute un astronome de bas niveau (DiCaprio) pour tenter d’avertir une population apathique. «Personne n’a une plus belle colère que Jen», a déclaré Adam McKay à Vanity Fair à propos de l’écriture de ce film pour Jennifer.

«Quand elle se déchaîne, c’est un spectacle à voir. Pensez à elle dans Silver Linings Playbook, à elle dans tout. Je voulais me déchaîner avec une femme forte et drôle qui dise la vérité, et c’est Jen Lawrence. Je veux dire, ce personnage est sorti de moi. J’imaginais juste Jen, et vous saviez exactement ce qu’elle dirait…. C’est elle qui ne jouera pas le jeu. Et, bien sûr, elle va être mise au pilori pour ça, ce qui sera déchirant, mais elle ne jouera jamais le jeu.»