La raison pour laquelle la mère de Shakira ne veut plus voir Gerard Piqué

La nièce du roi Felipe VI aurait entamé une nouvelle relation sentimentale avec le fils de Juanma López, figure rouge et blanche des années 90.

Victoria Federica pourrait entamer une nouvelle relation sentimentale. Malgré le fait que depuis des mois on spécule sur une possible histoire d’amour entre la nièce de Felipe VI et le torero Andrés Roca Rey, il semblerait que l’influenceur serait en train de rencontrer le fils d’une légende de l’Atlético de Madrid.

Au fur et à mesure que le programme «Fiesta» de Telecinco avançait, le jeune homme de 22 ans sortirait avec la progéniture de Juanma López, connue parmi les fans de matelas sous le nom de Superlópez et idole rojiblanco dans les années 90.

«C’est quelqu’un de la société madrilène, mais il n’est pas du monde des célébrités ou des médias», assurait il y a quelques jours la journaliste Beatriz Cortázar à Mediaset.

Selon elle, le nouveau couple apprend à se connaître depuis plusieurs semaines mais ils ont tenté de passer inaperçus, en prenant bien soin de ne pas apparaître en public ou sur des photographies qui pourraient les compromettre. Bien sûr, il défend que Victoria Federica est «très excitée» par cet amour qui naît encore.

Superlópez, médaillé d’or olympique avec l’équipe nationale en 1992 et champion de trois Copas del Rey et d’une Ligue avec l’Atlético de Madrid, dont le célèbre doublé en 1996, a tenté d’éviter les caméras ces dernières heures pour ne pas commenter l’émotion état de son fils.

Le représentant du joueur de football a laissé un «rien, merci beaucoup, je suis désolé, merci» lorsqu’il a été interrogé sur le problème par l’agence Gtres, ce que l’infante Elena a également fait lorsqu’elle a rencontré les journalistes à la sortie de son résidence.

Situation difficile entre Victoria Federica et l’Infante Elena

«Le programme Ana Rosa» a analysé ce jeudi la relation mère-fille entre l’infante Elena et Victoria Federica et est parvenu à la conclusion qu’«il y a beaucoup de complications» qui «ne viennent pas de maintenant».

Comme l’a raconté Paloma Barrientos, «ce avec quoi l’infante et son père ne sont pas d’accord, c’est que Victoria fasse une exposition publique de choses qui ne devraient pas être faites, comme deux personnes faisant du scooter ou garant une voiture dans de mauvais endroits.

Mais la vie plus publique et d’influence que mène la petite-fille du roi émérite n’est pas la pire de sa mère, mais «il y a un plus gros problème» selon Sandra Aladro : «Qu’elle ait quitté l’université.»

«Victoria Federica était inscrite dans une université américaine à Madrid, elle a suivi un cursus et demi, mais elle a arrêté de fréquenter car elle a choisi ce type de vie et a décidé d’arrêter ses études».