La raison pour laquelle Joan Laporta veut rapatrier Dani Alves à Barcelone

Le défenseur brésilien a laissé un post sur Instagram, précisément au moment où son retour à Barcelone pour le marché d’hiver 2022 fait grand bruit dans les médias sportifs.

Les fans du FC Barcelone ont commencé la journée avec des nouvelles qui ont bouleversé le marché des transferts.

Selon la presse brésilienne, Dani Alves pourrait revenir au club barcelonais en janvier 2022 pour devenir une référence dans le vestiaire du nouveau projet de Xavi Hernández.

Justement, au milieu des rumeurs sur son retour au Camp Nou, le défenseur sud-américain a laissé un message énigmatique sur Instagram qui n’a fait qu’augmenter les spéculations sur son avenir.

Depuis un avion, Alves, qui est joueur libre depuis août dernier après avoir mis fin à son contrat avec Sao Paulo, a écrit dans une story Instagram une phrase qui se résume comme un succès grâce à des efforts et un travail acharné. Comme prévu, la publication n’a pas mis longtemps à devenir virale.

«Tout est à la portée de ceux qui n’abandonnent pas», a écrit l’ancien joueur du PSG et de la Juventus à côté de l’image d’un café. Quelques minutes plus tard, il a téléchargé une autre photo, déjà assis dans l’avion.

«Le mouvement génère de l’énergie, l’énergie est le carburant de chaque jour et chaque jour doit être vécu de main de maître», écrit-il.

Selon UOL du Brésil, Barcelone et Dani Alves se rencontreraient la semaine prochaine pour finir de définir le retour des Bahianais au Camp Nou.

Xavi Hernandez et Joan Laporta veulent qu’il soit la référence pour les plus jeunes membres du club et ils auraient déjà donné le feu vert pour son incorporation en janvier.