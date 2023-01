La raison pour laquelle Jeremy Renner a été heurté par un chasse-neige est révélée

L’interprète de Marvel a été percuté par ce véhicule pour avoir sauvé la vie de son neveu, qui se trouvait devant ce gros engin, selon un rapport de police.

L’acteur Jeremy Renner a fait peur à ses followers en début d’année après avoir annoncé publiquement qu’il devait être hospitalisé en urgence après avoir été percuté par un chasse-neige, pesant environ 6.500 kilos, dans son ranch du Nevada (Etats-Unis).

L’interprète américain a quitté les soins intensifs il y a quelques jours en raison de la gravité de son état dû à cet accident domestique, qui aurait pu mettre fin à ses jours par accident.

«Les blessures qu’il a sont bien pires qu’on ne l’imagine. Jeremy est bien conscient qu’il aurait pu mourir. Il souffrait beaucoup, avait du mal à respirer et a failli mourir d’une hémorragie en attendant l’arrivée des secours», a indiqué le média RadarOnline, qui a contacté l’entourage le plus proche de Renner pour connaître les dernières nouvelles sur son état de santé.

Après cet événement tragique, les autorités se sont mises au travail pour clarifier l’origine et la raison de cet accident, qui a tenu en haleine les followers de l’acteur qui caractérise Hawkeye dans Marvel.

Enfin, la cause exacte pour laquelle la star de The Avengers a failli perdre la vie est connue, d’après ce que la police du Nevada a transmis via un communiqué, auquel CNN a eu accès.

Un héros inattendu

Cette lettre indique que Jérémie et son neveu nettoyaient le chasse-neige quand soudain celui-ci s’est mis à glisser sur la surface du sol, ce qui a amené l’acteur à en sortir dans le but de sauver la vie de son neveu qui se trouvait devant lui ce véhicule lourd et il en fut ainsi.

Malheureusement, le fait de ne pas actionner le frein d’urgence a été la raison pour laquelle l’acteur n’a pas pu éviter d’être écrasé par cet engin.

Heureusement, le jeune homme est sorti indemne de cette frayeur, même si son oncle n’a pas eu la même chance. «Lorsque Renner a tenté d’arrêter le chasse-neige pour éviter de blesser son neveu, il a été tiré sous le véhicule et frappé.»

Ce rapport affecte les problèmes mécaniques de ce véhicule comme déclencheur de cet accident. «Les problèmes mécaniques ont été le principal facteur de cet accident, puisqu’il a été traîné sous les roues gauches.»