La raison pour laquelle Gerard Piqué est revenu avec Shakira et a laissé Clara Chía blessée

Le mannequin et la femme d’affaires ont montré sa beauté et les résultats de l’exercice avec un regard d’infarctus

L’un des noms préférés du monde du divertissement est celui de Georgina Rodriguez, qui est devenue la grande icône de la mode que tout le monde se tourne vers voir depuis quelques années.

Et c’est que, comme elle l’a dit elle-même dans son programme Netflix «Je suis Georgina», elle est passée du statut de vendeuse de vêtements de luxe à celui de les porter et ainsi de captiver tout le monde.

Il n’est donc pas surprenant que chaque fois qu’elle apparaît sur des tapis rouges ou partage des photos sur les réseaux sociaux, ses looks donnent beaucoup à dire en raison de leur modernité et de leur flatterie.

Comme beaucoup d’autres célébrités, Georgina Rodríguez a réussi à se forger son propre style dans lequel se détachent des silhouettes serrées pour montrer une silhouette en forme de sablier, comme c’est le cas avec les minirobes et les bottes hautes, mais de temps en temps son image varie comme c’est arrivé ce dimanche lorsqu’il a officiellement inauguré la saison d’Halloween.

Grâce à son compte Instagram, le mannequin a dévoilé la tenue parfaite pour cet automne avec une robe midi moulante, des talons à couper le souffle, sa ligne de cheveux noire classique et une chevelure lisse parfaite, des détails qui ont fait d’elle la célébrité la plus glamour ce dimanche et celle qui a causé le plus de fureur dans le réseau.

Dans une série d’histoires, la femme d’affaires et mère de famille a déclaré qu’elle était prête à profiter des festivités d’Halloween avec une décoration spectaculaire dans laquelle des fantômes et des citrouilles terrifiantes attirent l’attention.

Bien sûr, son image devait être en harmonie avec la saison la plus effrayante et bien qu’elle n’ait pas opté pour un costume, elle a opté pour une belle robe et des talons avec lesquels elle a récupéré les couleurs préférées du moment.

La robe de mariée de Cristiano Ronaldo se distingue par le maintien de la forme ajustée à la silhouette, mais dont la jupe tombe sous les genoux, créant ainsi un style plus élégant, tandis que cette touche automnale n’est pas seulement due à un ton vert, mais aussi à un haut col et manches longues. De plus, dans l’esthétique de la star, on remarque également des talons orange fluo qui aident à donner la touche finale au look.

Avec cette chaise et d’autres de mode, Georgina Rodríguez nous a également fait comprendre que les accessoires ne peuvent jamais manquer et que pour être belle quelle que soit l’occasion, les bijoux sont nécessaires.

Pour cette tenue dans laquelle il a posé dos à la caméra, on peut voir de grandes boucles d’oreilles, ainsi qu’une montre et une bague luxueuses. En revanche, son incontournable sac à main beige a permis de réaliser la tenue parfaite de la saison.