La raison pour laquelle Dwayne Johnson urine dans des bouteilles en plastique lors de ses entraînements

L’acteur est sur le point de sortir «Red Alert», et pour cette raison il a accordé une interview au magazine «Esquire», où il a raconté plusieurs curiosités.

Dwayne Johnson est devenu l’une des plus grandes stars de l’industrie cinématographique. Un monde dans lequel il est de plus en plus courant de le voir, notamment dans des disques tels que des comédies et des films d’action, où il montre son physique incroyable.

Mais, ce physique ne fonctionne pas seul, The Rock travaille très dur pour montrer ses gros muscles sur grand écran, et suit donc une routine d’exercice stricte dans sa salle de gym. Il y passe beaucoup de temps, et il a une habitude particulière : il urine dans des bouteilles en plastique.

Cette particularité a été avouée dans son interview avec le magazine «Esquire», où l’acteur a également parlé de «Red Alert», le film qui est sur le point de sortir par Netflix.

Pas de toilettes

Dwayne Johnson a expliqué que les conditions de sa salle de sport ne sont pas les meilleures : «Il fait chaud, il y a de la sueur et de la saleté», mais ce n’est pas la raison pour laquelle il urine dans des bouteilles, mais c’est à cause de son hydratation et des installations elles-mêmes et c’est qu’ils n’ont pas de salles de bain.

«Habituellement, je reste assez hydraté. J’ai besoin d’aller souvent aux toilettes. Pas beaucoup, mais probablement quelques fois au cours d’une séance d’entraînement, je dois aller aux toilettes. Alors je le fais dans la bouteille», a- t-il révélé.

Il veut être le prochain James Bond

Par ailleurs, dans cette interview, Dwayne Johnson a également tenu à commenter le rôle que Daniel Craig a joué jusqu’à présent et est désormais orphelin, et il est à noter que son grand-père, Peter Maivia, est apparu en méchant dans «You Only Vivre deux fois» (1967).

Un film dans lequel James Bond est interprété par Sean Connery. Cependant, il veut maintenant être le protagoniste : «J’aimerais suivre ses traces et être le prochain Bond. Je ne veux pas être un méchant. Tu dois être Bond»