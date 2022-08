La raison pour laquelle Chiellini «a été avec beaucoup de femmes…»

Casemiro n’a pas caché, ce lundi, lors de la conférence de presse de départ du Real Madrid, qu’il est enthousiasmé par la possibilité de pouvoir à nouveau partager un vestiaire avec Cristiano Ronaldo, cette fois, à Manchester United.

L’international portugais a été nommé alors qu’il quitte Old Trafford, étant donné le désir de continuer à jouer en Ligue des champions, mais le Brésilien dit qu’il y tient et dit qu’il espère que cela ne se produira pas, afin qu’ils puissent à nouveau jouer ensemble, ainsi qu’entre 2013 et 2018.

«Je n’ai pas parlé avec Cristiano, mais j’ai vraiment envie de jouer avec lui. J’espère, j’espère. J’espère qu’il restera, car c’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps», a-t-il déclaré, dans des déclarations reproduites par le journal espagnol As, avant d’expliquer les raisons de son départ chez les Diables Rouges.

«Quand tu prends une décision aussi importante, c’est difficile. Après la finale de la Ligue des champions, j’ai parlé à mon agent et je lui ai dit que j’avais le sentiment que mon cycle touchait à sa fin», a révélé l’ancien milieu de terrain du FC Porto.

«Je pensais que tu serais honnête avec tout le monde. Il m’a dit de partir en vacances et d’avoir la tête plus claire. Quand je suis revenu, le sentiment était le même. Mais c’est le sentiment d’être le plus heureux du monde, du devoir accompli. La mission est terminée», a-t-il conclu.