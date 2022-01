La raison pour laquelle Adele va payer 50 millions d’euros à Sylvester Stallone

La pop star paie une fortune pour le légendaire manoir Sylvester Stallone construit à Beverly Hills après un déclassement substantiel.

Selon divers reportages des médias ces dernières heures, Sylvester Stallone a enfin trouvé un acquéreur pour son manoir de Beverly Hills.

L’acteur emblématique, qui a récemment acquis une propriété à Palm Beach (Floride) pour 30 millions d’euros, où il a déménagé, a trouvé un accord avec Adele pour se débarrasser de ce qui était sa maison depuis 30 ans.

Initialement, Stallone avait mis en vente son impressionnant manoir pour un prix d’environ 100 millions d’euros, mais il a considérablement réduit ses prétentions pour en demander la moitié.

Le fait que le Britannique en a profité pour continuer à augmenter son portefeuille de propriétés à la fois, puisqu’il possède actuellement plusieurs propriétés à Londres et à Los Angeles.

On estime que la fortune de la chanteuse avoisine déjà les 170 millions d’euros, un chiffre qui ne cesse d’augmenter du fait du lancement de son dernier album (30) et des concerts qui accrochent déjà l’affiche des billets sans billet, comme le résidence de millionnaire à Las Vegas, qui vous rapportera un minimum de 21 millions d’euros, rien que pour le concept d’acteur.

Si l’on ajoute ce montant au pourcentage du box-office, aux ventes de disques et aux différents projets audiovisuels qu’elle a en cours, il est probable que la société britannique percevra dans un peu plus d’un an un chiffre de plus de 50 millions d’euros . Juste le montant total de la transaction d’achat pour la maison de Stallone.

Le manoir exclusif de 1 700 mètres carrés est situé sur une propriété de 15 000 pieds carrés et se compose de huit chambres et de 12 salles de bains. La maison principale, construite en 1994, comprend six chambres et neuf salles de bains, dont une suite parentale, trois chambres et deux chambres de service.

La somptueuse suite parentale comprend un sauna, un hammam et un bureau en terrasse. Parmi les excentricités, il convient de souligner une salle contenant une statue rocheuse géante et une autre de Rambo tirant un arc et des flèches.

Le complexe dispose d’une maison d’hôtes de deux étages avec deux chambres et une cuisine complète. Le bâtiment principal comprend un salon avec vue sur la célèbre Rodeo Drive, une salle de cinéma, une salle de sport et un salon de cigares avec filtration d’air.

Dehors, il y a un immense jardin avec une piscine à débordement, un spa et même un green. Il y a aussi un garage pour huit voitures et un studio d’art. Et il aura Denzel Washington et Eddie Murphy comme voisins. C’est pas mal du tout.