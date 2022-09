La raison de la querelle entre Silverter Stallone et Arnold Schwarzenegger

Les deux acteurs ont rivalisé pendant des années pour devenir la référence absolue du cinéma d’action, ce qui a conduit à des situations surréalistes.

Si Silverter Stallone et Arnold Schwarzenegger étaient interrogés sur leur relation maintenant, ils s’extasieraient probablement l’un sur l’autre.

Mais il fut un temps où ils se détestaient littéralement à cause de la comparaison insistante entre leurs carrières et la compétitivité que dégageaient les deux acteurs.

Et c’est que les succès de Stallone et Schwarzenegger se sont succédé et se sont superposés avec une certaine facilité, principalement dans les années quatre-vingt du siècle dernier, ce qui a déclenché une course pour obtenir les meilleurs rôles possibles, quitte à les prendre à l’autre. Chose que l’ancien gouverneur de Californie a su mieux gérer que son “rival”.

En fait, Schwarzenegger a reçu le scénario de Stop ! ou ma mère tire (1992) et pensait que c’était «une merde». «Je me suis dit : ‘Je ne vais pas faire ce film.’ Alors les producteurs du film, ils sont allés voir Sly, et il m’a appelé et m’a dit : ‘Est-ce qu’ils t’ont déjà parlé de faire ce film ?’ Et j’ai dit: ‘Oui, je pensais le faire. Ce film est une idée vraiment géniale», a expliqué l’acteur d’origine autrichienne à Jimmy Fallon à l’époque.

Finalement, Stallone a pris le rôle et le film a été un flop retentissant au box-office et est actuellement considéré comme l’un des pires de la filmographie de l’acteur, qui était également tombé dans le piège de Schwarzenegger avec Strass (1984). Stallone lui-même admettrait également à Fallon lui-même que la même chose lui était arrivée plusieurs fois.

Un exemple incontestable de la mesure dans laquelle la rivalité entre les deux légendes du cinéma est devenue une image de marque de l’homme qui a également provoqué des rôles similaires et des références mutuelles , généralement avec une envie burlesque, dans certains films.