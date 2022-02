La proposition folle du PSG pour empêcher Mbappé de signer le Real Madrid

Le PSG ne baisse pas les bras et reste ferme dans sa volonté de garantir la continuité de Mbappé à Paris. En ce sens, il est prêt à faire une petite folie pour le convaincre de rester et il aura déjà fait connaître à l’international français et à sa mère les termes d’une proposition de millionnaire.

En jeu, un contrat d’un an, avec une option supplémentaire, et un salaire d’un million d’euros… par semaine, soit près de 50 millions d’euros en une saison !

Mais l’invitation en or, qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde, comprendrait tout de même des commissions et des bonus en fonction de ses performances. Des versements qui pourraient doubler votre salaire à la fin de l’année !

Selon les informations diffusées, il y aura aussi des liens publicitaires et marketing avec des sociétés liées à Qatar Sports Investments et la tendance naturelle à faire de Mbappé la grande figure de l’avenir du PSG et de l’organisation de la prochaine Coupe du monde par le Qatar.