La proposition désespérée de Shakira à Gerard Piqué après avoir appris son infidélité avec Clara Chía

La scandaleuse séparation entre Shakira et Gerard Piqué s’est encore intensifiée avec la sortie de la chanson colombienne dans laquelle elle pointait directement du doigt son ex et sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí, la jeune femme avec qui elle aurait été infidèle.

The Music Session a de nouveau placé l’ex-partenaire dans l’œil du cyclone, puisque l’interprète de ‘Te Felicito’ a révélé des détails sur sa rupture avec l’ex-footballeur, parmi lesquels Piqué avait tenté de se remettre ensemble.

Cependant, on apprend maintenant que Shakira aurait également tenté de se réconcilier avec l’ancien défenseur de Barcelone et, après avoir appris qu’il la trompait avec Clara Chía Martí, elle a fait une demande désespérée.

Tout s’est passé après que l’auteur-compositeur-interprète colombien a découvert que Piqué lui était infidèle avec la jeune femme de 23 ans, ceci après avoir engagé un détective privé dans le but d’espionner l’ancien défenseur et de confirmer ses soupçons.

Ainsi, une fois qu’elle a déjà su ce qui se passait, loin de l’informer de sa séparation, l’interprète de ‘Monotonía’ lui a proposé de faire une thérapie de couple pour essayer de maintenir la relation en vie. Cependant, Gerard Piqué a rejeté la proposition et a décidé de quitter la maison.

Après cela, comme le raconte la chanteuse dans sa chanson, l’ancien footballeur s’est repenti et lui a demandé de rentrer chez elle, ce que Shakira a refusé et a fini par confirmer la rupture totale.