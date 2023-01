La preuve qui montre à quel point Clara Chía est intégrée dans la famille de Gerard Piqué

Malgré tout ce qui s’est passé en 2022 et à quel point la relation entre Gerard Piqué et Clara Chía Martí était controversée, tous deux ont montré que leur relation était plus qu’une simple liaison et qu’ils voulaient vraiment construire un lien durable.

Bien qu’ils aient déjà été vus ensemble à quelques reprises, la réalité est qu’ils sont plus prudents que de nombreux autres couples de célébrités.

Cependant, il semble que ce 2023 envisage de laisser cela dans le passé, puisqu’ils ont récemment été vus très heureux dans une situation familiale où ils ne semblaient pas se soucier de ce que la presse dirait.

Lors de leur escapade en Cerdagne, le couple n’était pas seul, puisque tout indique que les parents du footballeur étaient ensemble avec Piqué et la jeune femme. Les quatre ont été capturés par les caméras réalisant à quel point Clara Chía est bien intégrée dans la famille de l’athlète.

Sur les images, le couple est très complice avec Joan Piqué et le docteur Montserrat Bernabeu. Il semblerait que Clara Chía s’entende à merveille avec sa belle-famille, notamment avec la mère de Gerard Piqué où on les voit parler comme des amis proches.

Tout cela montre clairement que les parents de Gerard Piqué soutiennent leur fils à cent pour cent, surtout après les dernières nouvelles qui indiquent la mauvaise relation qu’ils auraient actuellement avec Shakira

Les parents de Gerard Piqué et sa relation avec Shakira

Alors que Gerard Piqué et Clara Chía Martí renforcent de plus en plus leur relation, les parents du footballeur sont toujours très en colère contre la chanteuse colombienne pour les décisions qu’elle a prises après avoir rompu avec son fils.

C’est précisément parce que pendant la lutte pour la garde de ses enfants, la chanteuse colombienne a gardé la garde de ses enfants. Cela compliquerait la relation que Joan Piqué et Montserrat Bernabeu entretiennent avec leurs petits-enfants.