La presse anglaise a détruit Cristiano Ronaldo après l’élimination de United : «Il est devenu…»

Hailie Jade est magnifique sur une nouvelle photo Instagram, portant un corset à imprimé vache et prouvant qu’elle a un projecteur bien à elle !

Salut, Hailie ! Hailie Jade était plus belle que jamais sur une récente photo Instagram prise le 14 mars, où elle posait dans un corset à imprimé vache blanc et marron.

La fille d’Eminem a gardé le look élégant, mais simple, accessoirisant avec un fin collier en or et de petites créoles en or.

Bien qu’elle n’ait pas montré avec quoi elle associait le haut, elle a continué à porter un maquillage minimal et naturel et a coiffé ses cheveux châtain clair en vagues lâches.

La jeune femme de 26 ans a également légèrement touché son collier sur la photo, mettant en valeur ses ongles de couleur bouton d’or, qui semblaient correspondre à sa légende de trois emoji de tournesol.