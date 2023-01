La première résidence de Cristiano Ronaldo à Riyad pour 285 000 euros par mois avec 17 chambres (photos)

Le Portugais séjourne avec sa famille, ses amis et l’équipe de sécurité au Four Seasons de la Kingdom Tower, où ils occupent 17 chambres.

Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie saoudite et à Al-Nassr avec l’intention de prolonger sa carrière de quelques années supplémentaires et après avoir assuré qu’«en Europe, mon travail est terminé, j’ai tout gagné».

Désormais, il est l’athlète le mieux payé au monde avec un contrat qui s’étend sur sept ans et 500 millions d’euros, un chiffre astronomique avec lequel il peut acheter d’innombrables choses, dont une île ou l’Allianz Arena.

Une somme d’argent qu’il a déjà commencé à dépenser à son arrivée à Riyad, puisque la première chose que le Portugais a dû chercher, c’est un logement où il puisse vivre cette nouvelle étape avec Georgina Rodriguez, avec qui ils ont fait une exception d’Arabie, car il est interdit à un couple de vivre sous le même toit sans s’être marié auparavant , ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à présent.

17 chambres vous ont été attribuées

En ce moment, l’heureux couple, avec leurs enfants, vit à l’hôtel Four Seasons de la Kingdom Tower, l’un des plus hauts bâtiments d’Arabie saoudite, comme le rapporte le tabloïd britannique ‘Daily Mail’, où Ils soulignent également que Cristiano a non seulement réservé une chambre à son nom, mais qu’ils lui ont attribué jusqu’à 17 chambres pour sa famille, ses amis et son équipe de sécurité, pouvant également profiter de toutes sortes de luxes tout en se préparant pour sa première avec sa nouvelle équipe.

Sur les 99 étages que compte l’hôtel, l’ancien joueur du Real Madrid en a loué deux, et bien que le prix des chambres n’apparaisse pas, le média susmentionné assure qu’il paiera 250 000 livres, soit 285 000 euros par mois en échange.

«Entrez les invités avec une vue imprenable sur Rihad. Notre nouvelle suite à deux étages s’étend sur les 48e et 50e étages de l’hôtel, avec un salon élancé, un bureau privé, une salle à manger et une salle multimédia», décrivent-ils depuis l’hôtel lui-même.

Certaines commodités comprennent également un court de tennis, un spa, un sauna et des services de massage, ainsi qu’une grande variété de plats de différents pays, tels que la Chine, le Japon, l’Inde et le Moyen-Orient. Des luxes dont ils profiteront en cherchant une nouvelle maison pour vivre dans ce nouveau voyage.