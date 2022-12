La première de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez

Pour ce réveillon, Georgina Rodriguez a décidé de surprendre le joueur de l’équipe nationale du Portugal avec un cadeau luxueux qui l’a laissé pantois.

Nul doute que la Rolls-Royce que Cristiano a reçue le 26 décembre était une énorme surprise que le mannequin s’est chargée d’enregistrer et de poster sur ses réseaux sociaux pour immortaliser le bonheur de son compagnon.

Dans la vidéo, la joie de Cristiano est observée, puisqu’il est connu comme le propriétaire d’une vaste collection de voitures ostentatoires et chères.

Incontestablement, Georgina sait plaire au footballeur et savoure son bonheur avec les cadeaux qu’elle lui offre avec beaucoup d’amour.

À travers ses histoires Instagram, Georgina a partagé sa beauté et la première de la Roll-Royce qui a été conduite pour la première fois dans les rues de Madrid avec Cristiano comme conducteur.

De plus, le footballeur a également fait usage de ses réseaux où il a publiquement remercié Georgina pour la voiture. «Obrigado mon amour», tels étaient les mots qui accompagnaient sa story Instagram.

Ce couple ne cesse de nous donner des scoops et de nous montrer à quel point ils sont heureux ensemble et en compagnie de leurs enfants.

L’Argentine et les millions qui lui permettent de mener une vie pleine de luxe

Georgina Rodríguez est une célébrité sur Internet, mannequin, danseuse et femme d’affaires qui possède sa propre marque de vêtements.

«OM By G» est sorti en 2021 et sa première version était en rupture de stock. En plus du fait qu’elle est copropriétaire avec Ronaldo de «Insparaya».

Tout cela, sans mentionner que le mannequin a sa propre série sur Netflix intitulée «I’m Georgina» où elle partage avec nous son quotidien.