La Pologne refuse de jouer les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Russie

Robert Lewandowski est du côté de la Fédération polonaise de football dans son intention de ne pas jouer contre la Russie en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Pologne devrait affronter l’équipe russe dans l’une des demi-finales des séries éliminatoires pour obtenir les derniers billets pour la Coupe du monde.

L’équipe polonaise est tirée au sort avec la Russie, la Suède et la République tchèque et devrait se rendre en Russie pour jouer les demi-finales.

Devant le refus de la Pologne, la Suède et la République tchèque ont également annoncé qu’elles ne souhaitaient pas jouer sur le territoire russe. Une situation que l’UEFA a soutenue en annonçant que les matches se dérouleraient en terrain neutre.

Mais cette mesure n’est pas suffisante pour la Fédération polonaise de football qui, de la bouche de son président, Cezary Kulesza, a annoncé son intention d’aller plus loin.

«C’est l’heure de l’action, plus de mots. En raison de l’escalade de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, l’équipe polonaise n’a pas l’intention de jouer le match éliminatoire contre la Russie.

C’est la seule décision correcte. Nous sommes en pourparlers avec les fédérations. de la Suède et de la République tchèque de présenter une position commune à la FIFA».

C’est alors que Robert Lewandowski entre en scène pour se ranger du côté de sa fédération. «C’est la bonne décision ! Je ne peux pas m’imaginer jouer un match avec l’équipe de Russie dans une situation où l’agression armée contre l’Ukraine se poursuit.

Les footballeurs et supporters russes ne sont pas responsables de ce qui se passe mais on ne peut pas faire comme si on n’était pas de rien. passe», a-t-il posté sur son compte Twitter personnel.