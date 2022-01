La pire erreur de la carrière de Sergio Ramos qui pourrait lui coûter sa retraite

L’équipe de Xavi affrontera le Real Madrid pour la demi-finale de la supercoupe et les billets sont épuisés.

Ce mercredi 12 janvier aura lieu la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne au cours de laquelle ils s’affronteront au FC Barcelona et au Real Madrid.

30 000 billets ont été mis en vente depuis que la capacité du stade international King Fahd a été réduite par les mesures imposées par la pandémie et, la Fédération espagnole de football a indiqué qu’elles étaient toutes vendues en une heure.

Avec des billets vendus si rapidement, les clubs montrent qu’ils n’ont pas besoin de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi pour que les gens veuillent les voir.

Depuis que les deux stars du football ont quitté leurs équipes respectives, il a été dit que les fans iraient plus voir les joueurs que pour aller voir l’équipe, ce qui n’est pas le cas puisque lors de la prochaine demi-finale, même Messi ne jouera pas avec Barcelone ni Ronaldo avec. Réel et même ainsi, ils ont réussi à vendre tous les billets en une heure.

Selon le monde du sport, grâce à la pandémie, la capacité totale du stade a dû être réduite, mais l’intérêt des supporters à assister au match a fait que le rôle a «volé» en un temps record. En revanche, la demi-finale d’At. Bien que Madrid et l’Athletic ne soient pas épuisés, bon nombre d’entre eux ont encore été vendus.

Quand se joue la Supercoupe d’Espagne

Les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne auront lieu les mercredi 12 janvier et jeudi 13. Barcelone et le Real Madrid se rencontreront au stade King Fahd à 22h00 et jeudi, dans le même stade, mais à 20h00 Atlético Madrid jouera avec l’Athletic.