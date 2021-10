La phrase puissante de Koeman qui a réchauffé le classique entre Barcelone et le Real Madrid

Le Portugais s’est montré dur contre ses détracteurs dans une interview pour le réseau Sky.

Cristiano Ronaldo est sorti à la croisée des chemins de ses détracteurs pour les critiques reçues après les premiers mois depuis son retour à Manchester United, à qui il leur a rappelé : «J’ai 36 ans, j’ai tout gagné et je vais leur fermer la gueule parce que je continuera à gagner»

«Est-ce que je vais m’inquiéter des gens qui disent du mal de moi ? Je dors bien la nuit et je me couche la conscience tranquille», a déclaré l’attaquant portugais dans une interview à la chaîne de télévision britannique Sky.

Avec Manchester United qui n’a plus gagné depuis trois dates en Premier League, le Portugais a reçu des questions sur sa mauvaise collaboration défensive : «Je sais quand l’équipe a besoin de mon aide en défense. Mon rôle au club est d’aider l’équipe à gagner et à marquer des buts et le l’aspect défensif fait partie de mon travail».

«Les gens qui ne veulent pas voir ça, c’est parce qu’ils ne m’aiment pas. La critique fait toujours partie du business. Je m’en fiche. Et je vois ça comme une bonne chose pour être honnête. S’ils se soucient de moi ou parler de moi, c’est parce qu’ils me connaissent. potentiel. Alors ça va», a-t-il résumé.

Cristiano Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or et deux fois du prix FIFA The Best, a remporté 34 titres au niveau des clubs et au niveau national avec une marque impressionnante de plus de 800 buts en matchs officiels et amicaux.

Dans sa vitrine, il conserve cinq Ligue des Champions, une Coupe d’Europe, deux Ligues espagnoles, deux Serie A italienne, trois Premier League, une Ligue des Nations de l’UEFA, deux Coupes du Roi, une FA Cup pour l’Angleterre, trois Super Coupes d’Europe, deux Community Shields.

Angleterre, deux Supercoupes d’Espagne, deux Supercoupes d’Italie, une Supercoupe du Portugal, quatre Coupes du monde des clubs, deux Coupes de la Ligue anglaise et une Coupe d’Italie.