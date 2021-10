La phrase percutante de Luis Suárez quelques jours après la traversée avec l’Argentine

Lors d’un entretien avec le média RMC Sport, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez a révélé une anecdote sur lui et Lionel Messi dans laquelle les deux se sont lancés des piques.

Alvaro Gonzalez et Lionel Messi sont deux joueurs rivaux qui se sont connus en Liga pendant que l’Argentin évoluait au FC Barcelone et l’espagnol à l’Espanyol Barcelone.

Ils se sont accrochés lors d’un derby barcelonais où Gonzalez s’est premièrement moqué de la taille de Messi et ce dernier l’a traité de nul.

«C’est une anecdote assez marrante. C’était une période avec trois derbies consécutifs Espanyol-Barça. Des matchs d’une grande intensité. On s’est répondu du tac-au-tac. Je lui lance : ‘Tu es vraiment petit, minuscule.’ Il me regarde et me répond : ‘Toi, tu es vraiment nul au football’. J’ai eu le mot de la fin en lui disant : ‘Oui, on a raison tous les deux.’ On a rigolé ensemble et cette histoire a beaucoup fait sourire en Espagne», a raconté le défenseur à RMC Sport.

Le 24 octobre prochain, les deux vont se revoir à nouveau pour un choc palpitant opposant le PSG à l’Olympique de Marseille. Lionel Messi désormais joueur du Paris Saint-Germain cherche le chemin de la gloire qu’il n’arrive pas à tracer pour le moment.