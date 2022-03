La phrase désagréable d’un exgoleador italien sur Lionel Messi : «C’est un…»

Paolo Di Canio a fait référence aux qualités de Lionel Messi et a placé Cristiano Ronaldo au-dessus de lui.

Dans la même semaine, Lionel Messi réalise un mauvais match face au Real Madrid, il est sifflé par les supporters du Paris Saint Germain face à Bordeaux et Cristiano Ronaldo marque trois buts face à Tottenham, le débat entre les deux est donc rouvert.

Et l’une des opinions les plus catégoriques à ce sujet était celle de Paolo Di Canio. «Le match est terminé, Messi sort, touche ses cheveux et n’a aucune émotion. Regarde Cristiano : tu me mets sur le banc des remplaçants contre City ? Je vais au Portugal, je reviens et je marque trois buts», l’Italien a commencé par expliquer en parlant à Sky Sport.

Dans le même ordre d’idées, Di Canio a ajouté: «Entre les deux, et non à cause du talent, je préfère l’humain qui s’est construit avec une âme et un cœur au Martien sans sentiments. Le manque de caractère de Messi a été noté, ce qu’il a également a interrogé l’équipe nationale argentine. Il est clair qu’ils peuvent le siffler. Ils l’ont signé et c’était le rêve, l’émerveillement et puis l’attitude était différente».

Enfin, Di Canio a fait référence à Neymar, l’autre pointé du doigt par les gens du Paris Saint Germain : «Il ne fait pas les choses à la hauteur de son talent et il y a un mois, dans une interview, il disait qu’il avait hâte de jouer en MLS pour avoir trois mois de vacances par saison.