La phrase d’Ansu Fati sur Lionel Messi qui secoue Barcelone

Ansu Fati a renouvelé son contrat avec Barcelone jusqu’en 2027 et lors de la conférence de presse, il a été interrogé sur le port du 10 laissé par Lionel Messi.

L’ attaquant de Barcelone Ansu Fati a déclaré jeudi que «personne ne peut égaler ce que Leo a fait» en faisant référence à Lionel Messi lors d’une conférence de presse après avoir obtenu un nouveau contrat jusqu’en 2027.

«Je suis très reconnaissant à Barcelone de m’avoir fait confiance. Pour moi, le ’10’ n’est pas une pression car personne ne va égaler ce que Leo (Messi) a fait. Je dois continuer mon chemin», a déclaré Ansu Fati en confirmant son nouveau lien avec le club culé.

Le jeune footballeur de 18 ans, l’une des plus grandes promesses de la jeunesse, a également souligné : «Je me sens très aimé ici, c’est ce que j’apprécie le plus, et pour moi ce n’est pas une pression mais une motivation à vouloir me lever. chaque jour pour m’améliorer. Et c’est ce que je fais».