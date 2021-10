La photo virale d’un garçon s’excusant pour Messi de s’être fait appeler Cristiano

L’Argentine est concentrée à Ezeiza, où elle prépare son match contre le Pérou, mais le point culminant de ces dernières heures s’est produit à l’extérieur des installations.

La Coupe du monde du Qatar en 2022 est très proche, et l’équipe argentine cherche déjà son billet direct, et elle le fait ces jours-ci avec plusieurs matches de qualification, comme celui qui a affronté l’équipe uruguayenne le 10, qu’elle a remportée par 3-0. Un résultat avec lequel ils restent invaincus.

Désormais, l’équipe de Scaloni se prépare pour le prochain match, qui aura lieu le 15 octobre, contre le Pérou. Un jeu pour lequel ils s’entraînent dans les installations de l’AFA à Ezeia, où ils ont reçu une visite des plus spéciales ce mercredi, à savoir qu’un enfant est apparu dans la ville sportive accompagné d’une affiche avec laquelle il est devenu viral dans une affaire d’heures sur les réseaux sociaux.

Plus de 60 000 «j’aime»

Une image prise par le journaliste argentin Gastón Edul, qui a partagé le cliché du jeune homme tenant une pancarte qui dit : «Messi, pardonne à ma mère. Je ne savais pas ce que je faisais, je m’appelle Cristiano».

Un message dans lequel il évoque l’éternelle rivalité entre la star du Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo.

Esto acaba de pasar en el predio de la Selección. pic.twitter.com/P16qprDhFF — Gastón Edul (@gastonedul) October 12, 2021

Au final, le jeune fan et joueur des catégories inférieures du Racing, s’est retrouvé avec l’envie de revoir son idole, même si son message continue de faire parler en Argentine et dans le monde.

Une image qui a accumulé en quelques heures plus de 62 000 «likes», plus de 2 600 «retweets», plus de 400 «tweets cités» et plus de 200 réponses. «Cela vient de se passer dans les locaux de l’équipe nationale», a écrit le journaliste, faisant référence aux installations de l’Albiceleste.

Maintenant, Messi et compagnie se concentrent sur leur prochain rival, le Pérou, puis pensent au Brésil, qu’ils n’ont pas encore affronté.