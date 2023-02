La photo de David Beckham où il se vante de sa visite au Mexique

Au cours des dernières heures, l’ancien footballeur David Beckham est devenu une tendance après avoir posté une photo dans l’un des bâtiments du centre de CDMX, mais pourquoi visite-t-il le Mexique ? À venir, nous vous disons.

Et c’est que via son compte Instagram officiel, le mari de Victoria Beckham s’est vanté de sa visite au Mexique et Internet est devenu fou parce qu’il a écrit «J’aime CDMX».

Pourquoi David Beckham est-il au Mexique ?

Afin de passer quelques bonnes journées dans la ville et profiter de sa gastronomie et de sa beauté, Beckham s’est arrêté pour dire bonjour après avoir été l’un des invités de Marc Anthony à son mariage avec Nadia Ferreira à Miami, aux États-Unis. Dans ses histoires, il était abondant qu’il mangeait des insectes, du guacamole et de la salsa.

«Quel plaisir d’être de retour au Mexique. Wow, j’adore cette ville» a-t-il écrit en taguant Adidas. Bien qu’il n’ait jamais joué au Mexique, l’ancien joueur du Real Madrid semble entretenir de bonnes relations avec le pays puisque lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il a même posé dans une loge portant un chapeau de mariachi ayant appartenu à un fan.

Il n’est pas courant qu’un ancien footballeur de son calibre se promène dans les rues de CDMX. Alors oui, David Beckham s’est vanté de sa visite au Mexique, peut-être pourrez-vous le retrouver et lui demander une photo pour que vous puissiez la mettre en ligne sur vos réseaux sociaux.

Qui est David Beckham ?

David est né le 2 mai 1975 à Londres, en Angleterre. Il a reçu l’Ordre de l’Empire britannique après avoir reçu le grade d’officier (OBE). Sa carrière de footballeur a commencé dans un grand monde, avec Manchester United, le club avec lequel il a été de 1992 à 2003.

Plus tard, il a fait partie du Real Madrid et, étonnamment, est arrivé aux États-Unis en 2007. Mais une star de sa taille n’a pas pu terminer sa carrière de ce côté-ci de l’étang et est revenue à quelques autres aventures européennes, avec Milan et, enfin, avec le Paris Saint-Germain, l’équipe avec laquelle il a disputé le dernier match de sa vie. Il est parti en pleurant, mais acclamé par tout le monde.