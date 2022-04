La petite amie actuelle de Neymar avoue enfin la vérité : «Ça ne veut rien dire…»

Alvaro Morata est l’un des attaquants les plus importants du football espagnol, car, en plus d’être un grand buteur et d’avoir une expérience internationale exceptionnelle, le joueur se distingue également par le maintien d’un profil discret et une vie privée très appropriée pour quelqu’un avec leurs niveaux d’influence.

Les followers de Morata sont émerveillés par sa vie de famille avec l’influenceuse Alice Campello et les trois enfants qu’ils ont en commun. Cependant, la manière méticuleuse avec laquelle le joueur gère son image publique a toujours suscité beaucoup de curiosité.

C’est lors d’une récente interview pour le magazine «Men’s Health» que le joueur de la Juventus a laissé bouche bée tous ses fans après avoir exhibé son abdomen travaillé et fait quelques confessions inattendues sur ses insécurités et sa santé mentale.

«Moi, par exemple, je ne travaille pas qu’avec une seule personne. J’aime avoir son avis, des professionnels avec des points de vue différents, des psychologues ou des coachs. Cela dépend du moment de ma vie. Et pas seulement dans la défaite : aussi, quand on se sent euphorique, après un match important où il aurait pu être le meilleur».

Alvaro Morata considère que le football est un métier ingrat

Malgré le fait que le football lui ait permis de générer une grande fortune, Alvaro considère qu’il s’agit d’un métier ingrat dans lequel les joueurs sont sacrifiables après un certain âge. En fait, c’est l’une de ses plus grandes insécurités; être jeté après avoir consacré plusieurs décennies à sa carrière.

«C’est dommage dans le monde du football. Dans d’autres métiers, on se taille une carrière et c’est quand on est personnellement mûr que commence vraiment la vie professionnelle. Nous, c’est tout le contraire», a conclu Alvaro Morata, qui à 29 ans prépare déjà tout. pour son retrait.